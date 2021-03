Alleggerisci il carico – 2021. Rilasciata online da Eu-Osha una nuova avventura animata di Napo questa volta interamente dedicata ai temi della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22.

In questa puntata suddivisa in sei episodi Napo, Napette e il manager affrontano tematiche come i movimenti ripetitivi delle mani o delle braccia, la seduta prolungata, il sollevamento o spostamento di persone o carichi pesanti. La prevenzione dei Dms attraverso una gestione corretta delle misure preventive, l’ergonomia, gli interventi precoci, la scuola.

Questi i sei episodi della puntata appena pubblicata:

La puntata intera.

Info: Eu-Osha, Napo Alleggerisci il carico – 2021

