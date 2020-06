Dal 1° giugno è online Immuni l’app per il tracciamento dei contatti, contact tracing, promossa da Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e società pubbliche Sogei e PagoPa. .

L’app è sugli store abituali smartphone, eccola:

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito immuni.italia.it. L’impiego dell’app è volontario, utilizza Bluetooth Low Energy e non raccoglie dati su identità e posizione. Ciò che farà sarà principalmente inviare una notifica all’utente qualora questo sia entrato in contatto con un’altra persona risultata in precedenza positiva al tampone.

Qui le Faq.

Dall’8 giugno le Regioni nelle quali il sistema sarà attivo sono Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, a breve sarà attiva sull’intero territorio nazionale e già da ora può scaricarla ogni cittadino di ogni regione.

Al 2 giugno i download sono stati più di 500mila.

Numero verde per informazioni è 800 91 24 91.

Info: Ministero Salute, Immuni

