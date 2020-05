Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Questo il documento pubblicato dall’Istituto superiore di sanità, con indicazioni sulla resistenza del virus sulle diverse superfici e l’impatto di detergenti e disinfettanti. Versione del 15 maggio 2020.

Il volume online affronta i processi di pulizia di oggetti e superfici e di mantenimento della salubrità dell’aria. Indicazioni per ambienti non sanitari e che oltre all’aspetto della prevenzione dei contagi analizzano quello ambientale e i rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Un documento particolarmente riferito alle imprese, con un approfondimento sul trattamento del tessile, dall’abbigliamento agli arredi imbottiti.

Tra i riferimenti normativi citati: DPCM 26 aprile 2020; Documento tecnico del Ministero della salute 35824 DGPRE del 7/12/2015; Decreto Legislativo 81/2008; Regolamento (UE) N. 528/2012 (BPR).

L’indice:

Introduzione;

Aspetti generali su presidi medico-chirurgici e biocidi;

Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici;

Disinfettanti per le superfici e luoghi;

Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati;

Procedure per la sanificazione;

Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti;

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione;

Trattamento mediante ozono;

Ambito normativo specifico;

Valutazione tecnico-scientifica;

Trattamento mediante cloro attivo;

Ambito normativo specifico;

Valutazione tecnico-scientifica;

Trattamento mediante radiazione ultravioletta;

Ambito normativo specifico;

Valutazione tecnico – scientifica;

Perossido di Idrogeno;

Ambito normativo specifico;

Valutazione tecnico-scientifica;

Vademecum sulla sanificazione;

SCHEMA: Procedura per la Sanificazione;

Definizioni;

APPENDICE;

A1. Abbigliamento e materiali tessili;

Bibliografia.

