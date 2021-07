Lavoro sedentario. Questo il tema affrontato da Eu-Osha in una nuovo post per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 dedicata ai Dms.

Problemi derivanti da uno stile di vita sedentario, organizzazione del lavoro, Dms. Il post raccoglie una serie di risorse per conoscere i rischi e attivare buone prassi negli ambienti di lavoro.

Infografiche, strumenti pratici e orientamenti, manuali e studio di casi.

“Sedersi o restare in piedi al lavoro per un lungo periodo di tempo è molto comune, ma nocivo per la salute dei lavoratori. Cosa possono fare i datori di lavoro per gestire i rischi?”.

Ti potrebbe interessare