Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. Questa la circolare pubblicata dal Ministero della Salute che riporta indicazioni per la prevenzione degli operatori in relazione al rischio coronavirus- Sars-CoV-2. Circolare n.3190 del 3 febbraio 2020.

Il documento chiarisce che riferimento nella normativa per quanto riguarda la responsabilità per la tutela e la prevenzione negli ambienti di lavoro è il D.lgs. 81/2008 e la responsabilità riguarda in primo luogo il datore di lavoro e quindi il medico competente.

Ogni misura deve tener conto della situazione reale di rischio, che alla data del 3 febbraio era equivalente all’assenza di circolare del virus in Italia. “Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

lavarsi frequentemente le mani;

porre attenzione all’igiene delle superfici;

evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;

adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro”.

La circolare raccomanda quindi contattare i servizi sanitari nel caso si verifichi un caso sospetto, come indicato dall’allegato 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 e quindi nei momenti che precedono l’arrivo dei sanitari osservare comportamenti come: evitare contatti ravvicinati, fornire una mascherina alla persona malata, lavarsi le mani e lavare le superfici e far gettare al paziente i fazzoletti di carta in un sacchetto sterile.

Per ogni informazione sull’evoluzione del rischio, per guide, notizie in tempo reale sul nuovo coronavirus ricordiamo la pagina del Ministero della Salute aggiornata quotidianamente. 1500 il numero verde di riferimento dello stesso Ministero.

Info: Ministero Salute, circolare n.3190 del 3 febbraio 2020

