Un’altra storia. Questo il nuovo contest lanciato il 16 febbraio dal contact center integrato SuperAbile Inail, che riguarda racconti brevi sul tema della disabilità e dell’inclusione.

Il contest vuole raccogliere e premiare “racconti brevi, storie e narrazioni capaci di valorizzare la complessità e la ricchezza delle esperienze inclusive di vita quotidiana delle persone con disabilità”. Opere sia inedite che edite, in questo caso a condizione che i diritti siano del partecipante. Non dovranno superare le 5mila batture.

Racconti ispirati da vicende personali o conosciute, che mostrino le difficoltà, gli stereotipi e allo stesso tempo le vittore e le possibilità offerte dall’inclusività.

Previsti tre premi, nell’ordine di 1.500 euro, 1.000 e 500 euro. I partecipanti dovranno essere maggiorenni e potranno inviare fino a tre racconti ciascuno.

Indirizzo a cui inviarli è superabile@inail.it. Scadenza 16 aprile 2026.

