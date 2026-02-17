La privacy al lavoro. Questa una nuova puntata del podcast informativo del Garante della privacy, che affronta in questo caso i diritti dei lavoratori e la gestione del lavoro tramite algoritmo.

Il nuovo episodio prende spunto da un provvedimento dell’Autorità del novembre 2024, che ha sanzionato per 5 milioni di euro una società di i food delivery che aveva utilizzato algoritmi per la definizione di turni, ordini, attivazione degli account e comunicazioni standardizzate.

Argomenti correlati e trattati sono la relazione tra protezione dei dati personali e Statuto dei lavoratori, controlli illeciti, sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione. “E, se a vostra insaputa, la app che organizza il lavoro tracciasse i vostri spostamenti, anche fuori dall’orario di lavoro e i vostri dati personali fossero comunicati ad altri?”.

