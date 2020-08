Firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli il

decreto attuativo per l’asseverazione per il Superbonus e Sismabonus 110%. Per gli interventi previsti dal Decreto Rilancio.

Il Ministero comunica che è in fase di completamento l’iter MEF, MATTM e MIT per il decreto attuativo sui requisiti tecnici.

Info: Ministero Sviluppo Economico asseverazione Superbonus 110%

