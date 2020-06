Inps ricorda la nuova scadenza 31 luglio 2020 per presentare la domanda di Reddito di Emergenza. La proroga è stata disposta dall’articolo 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

La scadenza originaria sarebbe stata al 30 giugno 2020.

Il decreto legge citato è il Decreto 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro in vigore dal 17 giugno.

Ha introdotto proroghe anche per quanto riguarda l’emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo ora possibili fino al 15 agosto 2020. Qui le indicazioni del Ministero dell’Interno.

E variazioni sulla gestione della cassa integrazione: “In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla

durata massima di quattordici settimane, e’ possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020″.

Ti potrebbe interessare