Pubblicato da Inail il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2022 (OT23). Per interventi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro del 2021.

Inserite le novità e i relativi codici:

C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico;

programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18;

noleggio e leasing A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi).

Questa la guida aggiornata luglio 2021.

