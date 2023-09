Il Ministero del Lavoro con nota n.12462 del 12 settembre 2023 informa sull’estensione della copertura Inail agli ex beneficiari Rdc ora Puc e ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.

La nota riporta l’adozione del Decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023 e conferma la polizza Inail per:

“a) le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi;

b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48“.

Per effetto della Determina Inail n. 3/2020.

Riportate, ancora nella nota, istruzioni per i Responsabili PUC della piattaforma GePI.

