Pubblicata da Inail circolare n. 45 del 26 ottobre 2023 con indicazioni sull’estensione della tutela assicurativa in ambito scolastico, anche allo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento.

Si tratta dell’estensione disposta, per ora soltanto per l’anno scolastico 2023-2024, dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e che riguarda docenti e studenti “delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione

tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)”.

La circolare oltre a illustrare le differenze tra il regime abituale precedente e quello riguardante l’anno scolastico 2023 -2024, chiarisce sull’esonero della responsabilità civile per le istituzioni scolatiche e sulla responsabilità civile verso terzi.

Riporta quindi le modalità assicurative differenti per le varie tipologie scolastiche e per i vari soggetti interessati.

Ministero del Lavoro

La circolare è stata segnalata dal Ministero del Lavoro con la nota del 27 ottobre 2023.

