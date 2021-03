Iss, indicazioni ad interim vaccinazioni, prevenzione Covid, varianti

Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19. Questo il documento pubblicato dal Ministero della Salute il 15 marzo 2021 redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, Gruppo di Lavoro Prevenzione e Controllo delle Infezioni.

Un documento strutturato interamente su quesiti riguardanti la risposta alla pandemia e la prevenzione con l’avanzare dalla campagna vaccinale e con il manifestarsi delle varianti.

I quesiti sono suddivisi in due gruppi, quelli sulle misure di prevenzione non farmacologiche e quelli sulle misure farmacologiche. Vengono trattati argomenti come i test diagnostici, il comportamento dei lavoratori vaccinati, delle persone vaccinate fuori dall’ambiente di lavoro, contatto vaccinato persona positiva, screening degli operatori sanitari e vaccinazione, vaccinazione di chi ha già avuto il Covid.

Questo l’elenco completo dei quesiti: “Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche.

La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale?

Test diagnostici e varianti.

Misure di prevenzione e controllo farmacologiche (vaccinazione):

I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?

Una persona vaccinata, al di fuori dell'ambiente di lavoro, deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani)?

Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti?

Quali casi sono da considerarsi fallimenti vaccinali?

I programmi di screening dell'infezione degli operatori sanitari, inclusi quelli delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie, devono essere modificati dopo l'introduzione della vaccinazione?

Opportunità e tempistiche di rilevazione del titolo di anticorpi diretti verso la proteina spike (S) ed eventuale sorveglianza nel tempo nei soggetti vaccinati.

I contatti stretti di un caso di COVID-19 quando possono essere vaccinati?

Chi ha avuto il COVID-19 deve comunque vaccinarsi?

È a rischio di avere delle reazioni avverse più frequenti o gravi al vaccino?”.

Info: Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19, Ministero della Salute 15 marzo 2021.

