Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro una nota del 19 luglio 2021 con chiarimenti sul DURC di congruità previsto dal Dm del 25 giugno 2021.

L’Inl chiarisce che ai fini del provvedimento si considerano attività edili ogni attività anche affine “direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori”. Verifica congruità in relazione agli indici per singole categorie di lavori in riferimento alla tabella dell’accordo 10 settembre 2020 che lo stesso provvedimento allega di nuovo.

Disposizioni applicabili con denuncia di lavori effettuata dal 1° novembre 2021 e non riguardanti aree colpite dalla crisi sismica del 2016.

