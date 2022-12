Nelle giornata del 12 dicembre 2022 a Roma, nel proprio auditorium, Inail ha concluso per l’Italia la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 di Eu-Osha per la quale è focal point nazionale e premiato le buone prassi italiane.

La giornata ha seguito e richiamato il summit europeo che si è tenuto a Bilbao il 14 e 15 novembre e ha presentato anche in questo caso i temi della prossima 2023-2025 sulla sicurezza sul lavoro nell’era del digitale. Presenti tra gli altri il presidente Inail Franco Bettoni, il direttore generale Inail Andrea Tardiola e il project manager Eu-Osha Maurizio Curtarelli.

Così il presidente Inail Bettoni: “L’Istituto è sempre ben lieto di mettere a disposizione dell’Eu-Osha le proprie conoscenze tecnico-scientifiche per condividerle con una comunità qualificata di esperti in salute e sicurezza sul lavoro a livello europeo e trasferire gli importanti risultati delle attività di ricerca promosse dall’Istituto, stimolando nuovi percorsi di studio, attraverso una stretta collaborazione tra tutti i partner della rete, anche a livello territoriale”.

La prossima campagna Eu-Osha, come anticipato dalla stessa Agenzia e come ricordato da Maurizio Cutarelli, si articolerà su cinque aree: lavoro su piattaforma digitale, robotica avanzata e intelligenza artificiale, telelavoro, gestione dei lavoratori tramite l’intelligenza artificiale, dispositivi intelligenti per la sicurezza sul lavoro. Titolo sarà: Safe and healthy work in the digital age.

