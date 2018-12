Inps informa su alcuni nuovi servizi che a breve verranno implementati per permettere agli utenti di verificare lo stato di una domanda di NASpI. Sms, MyInps e App.

Per quanto riguarda l’app Inps mobile entro la fine del 2018 verrà implementata una funzionalità per il controllo in tempo reale dello stato di avanzamento di una domanda.

Le notifiche su ricezione e avanzamento potranno quindi essere ricevute dall’utente anche per Sms attraverso un nuovo servizio automatico in corso di realizzazione. Il servizio potrà essere utilizzato anche dal beneficiario NASpI che verrà informato sulla liquidazione della prima rata.

Infine l’area MyInps del sito, dove l’utente potrà verificare online ogni informazione su esito e stato dei pagamenti. Tre saranno in particolare gli avvisi:

notifica di comunicazione epistolare con link su accoglimento/rigetto al documento Postel;

“avviso di pagamento Disoccupazione non agricola;

avviso di possibile diritto all’indennità NASpI”.

Info: Inps, nuovi servizi informativi per stato domanda NASpI

Ti potrebbe interessare