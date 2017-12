ROMA – Alternanza scuola-lavoro. È stato siglato dal Ministero del Lavoro, Ministero Istruzione e Ministero Difesa un protocollo per la collaborazione tra amministrazioni dello Stato per il sostegno all’alternanza scuola-lavoro e ai percorsi di formazione duale.

Il protocollo mira a promuovere l’integrazione scuola lavoro, sostenere gli studenti e la collaborazione tra scuole e agenzie lavorative per orientamento e informazioni sugli sbocchi professionali.

L’accordo ha come tassello fondamentale la presenza del Ministero della Difesa che permetterà l’uso di proprie strutture per accogliere programmi di alternanza ospitati in musei, enti, istituti operativi e logistici.

Info: protocollo Lavoro, Istruzione, Difesa scuola lavoro

