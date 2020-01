È stato rilasciato dall’Anfos un nuovo corso di formazione destinato a giovani e studenti, che va ad affiancare il programma dedicato all’Alternanza scuola – lavoro attivato ormai da più di due anni. Si tratta del Corso per neolaureati che intendono diventare formatori.

Una nuova iniziativa per il mondo della scuola, dell’istruzione che si riferisce questa volta a ragazze e ragazzi che non abbiano ancora superato i 26 anni. In particolare per laureati o neolaureati nei corsi di studio Tecnico della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro.

Anche in questo caso la formazione è totalmente gratuita. Due i moduli nel programma formativo. Questi alcuni degli argomenti trattati:

Ruolo e responsabilità del Datore di lavoro di cui all’Art. 34, D.Lgs. 81/08;

Principio della effettività della formazione ed informazione. La giurisprudenza;

Obbligo dell’addestramento del lavoratore e di vigilanza del Datore di lavoro • Soggetti destinatari della formazione;

Verifica dell’apprendimento come momento fondamentale dell’iter formativo;

Il Documento di Valutazione.

Questi i riferimenti Anfos per informazioni richieste e contatti sul corso.

Questi i riferimenti per la formazione per gli studenti in Alternanza scuola – lavoro.

Anfos

Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro. È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i.. Rappresenta e tutela gli interessi di:

formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/80;

Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Può essere annoverata tra le associazioni sindacali firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti ad essa iscritti.

Da settembre 2014 è ente confederato Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori. Anfos è inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.

Contatti

Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro

Sede Nazionale: Via Roma, 100

00066 – Manziana (RM)

Telefono: 069962704

www.anfos.org

