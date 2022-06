Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni. Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 21 giugno un documento con indicazioni per la formulazione dei servizi per infanzia e adolescenza, per lo sviluppo sociale e l’inclusione.

Il manuale è stato realizzato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze ed è indirizzato a chiunque si occupi di

progetti per i minori.

Riporta prassi che richiamano la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Piano nazionale di azione per la Garanzia Infanzia. Norme e finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali. Verrà supportato da iniziative informative e di sensibilizzazione e da un sito dedicato.

Questo l’indice:

“ Parte I Tra norme e programmazione; Capitolo 1 I diritti delle nuove generazioni nella normativa internazionale, europea, nazionale e regionale; Capitolo 2 Programmare e progettare con un approccio basato sui diritti; Capitolo 3 La programmazione territoriale; Capitolo 4 “Pensare”, organizzare e realizzare progetti e servizi per l’infanzia e l’adolescenza;

Parte II Aree di intervento nel sistema dei servizi per minorenni; Capitolo 5 Il servizio sociale per la rete assistenziale ai minorenni; Capitolo 6 Misure per il sostegno e l’inclusione sociale; Capitolo 7 Interventi nella domiciliarità; Capitolo 8 Centri, servizi diurni e semiresidenziali; Capitolo 9 Accoglienza residenziale;

Parte III Progetti e dimensioni di vita dei bambini e delle bambine; Capitolo 10 Salute; Capitolo 11 Pre e adolescenze: promozione del benessere nelle giovani generazioni; Capitolo 12 Tempo libero;

Parte IV Imparare dalle emergenze per governarle; Capitolo 13 Apprendimenti dall’emergenza determinata dal Covid-19; Capitolo 14 Risposte e orizzonti per “convivere” con le emergenze”.



Ti potrebbe interessare