ROMA – Pubblicato sul portale Cliclavoro il bando 2018 DaM – Giovani Designer per i Musei Italiani indetto da Mibact, Comune di Modena e GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani. Oggetto del bando un progetto per la fruibilità, l’accessibilità, l’ampliamento dell’esperienza museale della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Possono partecipare designer, artisti, architetti, studenti, singoli o in gruppo, tra i 18-35 anni. I premi: 1° classificato 5.000 euro; 2° classificato 1.500 euro; 3° classificato 1.500 euro. Scadenza: le ore 13.00 del 14 giugno 2018.

Info: Cliclavoro, concorso giovani designer 2018

