ROMA – Poste Italiane assume nuovi postini a tempo determinato per la stagione invernale 2018. La notizia è stata riportata mercoledì 6 dicembre 2017 dal sito Cliclavoro.

Le nuove assunzioni sono aperte a candidati in possesso di diploma di scuola superiore o laurea. Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa.

Candidature

Per candidarsi basta accedere alla sezione dedicata del sito di Poste Italiane e seguire la procedura d’invio per il proprio curriculum. Tempo fino al 3 gennaio 2018 per le domande.

