Il Ministero del Lavoro informa sulle semplificazioni che a partire dal 17 luglio 2019 interesseranno il servizio telematico per il deposito dei contratti collettivi.

Dal 17 luglio la procedura sarà diversa da quella utilizzata fino a quel momento. In particolare non verrà più richiesta la selezione della funzionalità riguardante detassazione, conciliazione vita lavoro e formazione 4.0, ma sarà sufficiente in prima istanza inserire le informazioni basiche e i file Pdf.

I dettagli sulle agevolazioni potranno essere inseriti in un secondo momento, sommati a eventuali informazioni specifiche per le quali verrà predisposto il campo testuale Altro.

Info: Ministero Lavoro aggiornamento procedura telematica contratti

