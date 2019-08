Reddito di cittadinanza. Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro le Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, documento operativo previsto dal Decreto legge 4/2019, approvato con Decreto del Ministro del 23 luglio 2019 successivo all’intesa in Conferenza Unificata il 27 giugno 2019.

Le linee guida riportano indicazioni per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, per la valutazione dei bisogni dei nuclei familiari, delle risorse disponibili e dei fattori ambientali. Per affrontare gli aspetti che all’interno del sistema Reddito di cittadinanza rappresentato “livelli essenziali delle prestazioni, da assicurare uniformemente sull’intero territorio nazionale nei limiti delle risorse disponibili”. Questo l’indice:

Cos’è il Reddito di cittadinanza?

La definizione del Patto per l’inclusione sociale;

Perché progettare;

Chi;

Cosa;

Come;

I criteri;

Parte II Descrizione degli strumenti: Analisi preliminare Quadro di analisi Patto per l’inclusione sociale;

L’Analisi preliminare;

Il Quadro di analisi;

La progettazione personalizzata;

Un esempio: la storia di Carlo, Anna e Filippo;

Le teorie di riferimento;

Un esercizio.

Contestualmente è stata attivata sul portale del Ministero del Lavoro una sezione dedicata agli operatori dei servizi sociali dei Comuni, dalla quale è possibile accedere alla Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI).

Info: Ministero Lavoro, linee guida Patti inclusione sociale Rdc

