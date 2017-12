ROMA – Lavorare nel cinema. Cliclavoro portale del Ministero del Lavoro, riferimento per norme, novità, bandi e occasioni, ha pubblicato un lungo approfondimento sul mondo cinema e su come tentare di entrarne a far parte.

Ruoli e mansioni, le competenze. La formazione, le principali scuole professionali e post diploma.

Info: Cliclavoro, approfondimento Lavorare nel cinema

