Il Ministero del Lavoro ha annunciato tre proposte di modifica riguardanti il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di cittadinanza e l’accesso delle famiglie con persone con disabilità gravi o non autosufficienti.

Si tratta di un emendamento al Decreto legge del 28 gennaio 2019 n.4 ora alla Camera per la conversione in legge. La modifica prevede in particolare:

accesso alla Pdc prima dei 67 anni con persone disabilità grave o non autosufficienti;

aumento del massimale nella scala di equivalenza.

Ancora, soglia del patrimonio immobiliare elevata a 7.500 euro.

Così il sottosegretario al Lavoro Cominardi: “Con il Ministro Luigi Di Maio abbiamo dedicato particolare attenzione al tema della disabilità e massimo impegno nell’identificazione delle risorse. Il risultato a cui siamo giunti mi rende molto soddisfatto”.

