ROMA – Al lavoro? Mi presento così. Questo il titolo del nuovo contest promosso da Anpal – Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro, che rientra nelle attività previste dall‘Employers’ Day 2017.

Il contest ha come tema la ricerca del lavoro e in particolare le modalità attraverso cui i ragazzi presentano se stessi e il proprio curriculum vitae ai selezionatori. Il fine ultimo è quello di raccogliere nuove modalità di presentazione di un curriculum, che possano essere usate in futuro dai centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro per suggerire candidature.

Per partecipare è necessario inviare una proposta “immaginaria”: ovvero, si sceglie una professione e ci si mette nei panni dell’ipotetico candidato, preparando una presentazione che sia al tempo stesso originale ed efficace. Videoclip, interviste, composizioni fotografiche, musicali e infografiche.

Scadenza per l’invio delle proposte è 18 dicembre 2017 ore 15.00. In palio premi per 10.000 euro:

1° classificato: 3 mila euro;

2° classificato: 2 mila euro;

3° classificato: 1.500 euro;

dal 4° al 10° classificato: 500 euro.



Info: Al lavoro? Mi presento Così! Anpal

