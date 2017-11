ROMA – Concorso Inps 2017. Indetto da Inps un concorso pubblico per titoli ed esami per 365 funzionari con mansione di analista di processo-consulente professionale, inquadramento lavorativo in area C e posizione economica C1. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24 novembre 2017, n.90.

Ai candidati è richiesta una laurea magistrale o specialistica nelle seguenti materie: scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, ingegneria gestionale, scienze dell’amministrazione, giurisprudenza e teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica. Inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo.

Info: bando di concorso Inps, testo in Gazzetta e domande

