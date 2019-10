Indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico un bando per la realizzazione del proprio nuovo luogo ufficiale. Bando per studenti e professionisti.

Il concorso di idee riguarda logo e relativo concept per l’immagine coordinata. È destinato ai seguenti soggetti sia in forma singola che associata:

studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione post-diploma, dottorato di ricerca e master presso Università pubbliche o private, o Istituti superiori di secondo grado parificati pubblici o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria;

a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione post-diploma, dottorato di ricerca e master presso Università pubbliche o private, o Istituti superiori di secondo grado parificati pubblici o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria; laureati e diplomati che abbiano conseguito, da non più di dieci anni dalla data di presentazione della proposta, il diploma di laurea breve o magistrale, sia in Università pubbliche o private, o il diploma di scuola secondaria in istituti parificati pubblici o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria.

La valutazione sarà a sommatoria di vari punteggi: creatività, immediatezza, coerenza con le finalità del Ministero, esaustività, riproducibilità. Il vincitore otterrà un premio di 10mila euro. Il logo diverrà di proprietà del Ministero.

Candidature via Pec all’indirizzo logomise@pec.mise.gov.it oppure per raccomandata A/R indirizzata a: UIBM, Via Molise 19 – 00187 Roma. Scadenza 10 gennaio 2020.

Info: concorso di idee per il logo del Mise

