ROMA – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone l’edizione 2018 di Green Technologies Award, il concorso rivolto agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore e dei Centri di istruzione e formazione Professionale.

Ai partecipanti è richiesto di presentare progetti, sia in formato cartaceo che digitale, che prevedano un utilizzo sicuro e sostenibile dell’energia, potendo spaziare sia in ambito scolastico che in altri settori. Nello specifico, l’elaborato dovrà contenere una descrizione del progetto, dei disegni, eventuali schemi elettrici e la tipologia di apparecchi utilizzati.

C’è tempo fino al 23 febbraio 2018 per le iscrizioni tramite il modulo allegato al regolamento.

Info: VIII Green Technologies Award 2018

