Pubblicata da Inps la circolare n.100 del 5 luglio 2019 che riepiloga la disciplina riguardante Reddito e Pensione di cittadinanza dopo le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La circolare integra le indicazioni fornite dall’Istituto con la precedente n. 43 del 20 marzo 2019 riportando ulteriori indicazioni per la richiesta del beneficio Rdc e Pdc.

Gli aspetti trattati nel nuovo documento sono:

preclusione in caso di misura cautelare;

calcolo Isee in caso di figli minorenni;

requisiti reddituali e abitazione in locazione;

cittadini di Stati non UE,

attività lavorativa;

gli Istituti di Patronato.

Rei. “Ai sensi dell’articolo 13 del decreto istitutivo del Rdc, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta”.

Info: Inps circolare n.100 del 5 luglio 2019

