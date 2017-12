ROMA – MigrArti Spettacolo e Cinema, questo il nome del bando proposto dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per promuovere e valorizzare la cultura delle diverse comunità di immigrati che hanno da tempo trovato residenza in Italia. Bando per organismi professionali dell’audiovisivo, cinematografico, spettacolo.

Il bando si divide in due categorie, entrambe sono sostenute da uno stanziamento di 750.000 euro.

MigrArti Spettacolo per progetti di teatro, danza e musica. per progetti di teatro, danza e musica. Domande online dal 15 dicembre 2017 alle 16.00 del 10 gennaio 2018.

MigrArti Cinema per progetti nel settore cinematografico e audiovisivo. per progetti nel settore cinematografico e audiovisivo. Domande online dal 15 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018.

Info: bando MigrArti spettacolo cinema 2018

