Pubblicato da Anpal e dal Ministero del Lavoro il bando per il progetto Puoi – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione per l’inserimento socio-lavorativo di persone con vulnerabilità regolarmente soggiornanti in Italia.

Obiettivo del bando è attivare 4.500 percorsi di inserimento attraverso operatori pubblici e privati e con il sistema della Dote individuale.

Le doti saranno di 5.940 euro e le attività di intermediazione potranno essere svolte da iscritti all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro o accreditati ai servizi per il lavoro regionale; con limiti sul numero di progetti che vanno da 4 a 75. Progetti non superiori ai 9 mesi. Soggetti ospitanti datori di lavoro nel pubblico e nel privato.

Destinatari in dettaglio sono: “titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato in casi speciali, titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e per cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti in Italia, inoccupati o disoccupati”.

A sostegno del bando 26.730.000 di euro, di cui 13.230.000 euroFAMI e 13.500.000 FSE PON Inclusione 2014-2020. Scadenza invio domande 24 aprile 2019.

Info: avviso completo Progetto Puoi sito Anpal

Ti potrebbe interessare