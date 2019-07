Startup e Pmi innovative. Il Ministero dello Sviluppo Economico informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.156 del 5 luglio 2019 del Decreto del Ministero dell’Economia del 7 maggio 2019 Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Gli incentivi riguardano le piccole e medie imprese innovative per le quali sono state incrementate le percentuali nell’aliquota unica del 30%, eliminando le precedenti aliquote variabili 19-27%. 30% per persone fisiche su Irpef e fino a 1 milione; 30% Ires per società di capitali fino a 1,8 milioni.

La misura interessa ogni startup e Pmi innovativa con meno di 250 addetti e fatturato inferiore ai 50 milioni di euro e che abbia due tra i tre requisiti indicati:

spese in innovazione almeno del 3% del valore tra costo e valore della produzione;

1/3 lavoratori laureati o 1/5 ricercatori;

privativa industriale o software registrato.

Info: Mise, incentivi imprese e startup innovative

