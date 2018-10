ROMA – E-fattura. Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate materiali informativi sull’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori Iva residenti o stabiliti in Italia. Obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

Guida video e App

L’adempimento interesserà tutti gli operatori, sia per B2B che B2C. I profili esonerati sono piccoli produttori agricoli, partite Iva in regime di vantaggio o regime forfettario. Per gli altri dal 1° gennaio 2019 scatterà la nuova modalità.

I materiali informativi appena rilasciati dall’Agenzia delle Entrate sono: una guida e due tutorial video. Raccolti nell’area tematica Fatture elettroniche e corrispettivi.

La guida, La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate, riporta indicazioni pratiche per per la gestione quotidiana della fatturazione online: Sistema di interscambio, vantaggi, differenze con la fattura cartacea, predisporre inviare e conservare i documenti, normativa e prassi e l’elenco delle funzioni dell’area tematica del sito (servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche, normativa e regole tecniche, software, l’app Fatturae).

Quindi i due video: il primo che riepiloga gli argomenti trattati dalla guida e il secondo sull’uso del QR-Code e sul codice a barre digitale.

Norme e prassi per la trasmissione della e-fattura sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con le regole tecniche del 30 aprile 2018, provvedimento n. 89757. Nel primo capitolo della guida la stessa Agenzia ricorda che le regole “sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it“.

Info:

Guida, La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Nota Agenzia Entrate 27 settembre 2018

