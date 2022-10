Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto n.171 dell’11 ottobre 2022 sull’istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici.

Il decreto istituisce il Repertorio nazionale degli organismi paritetici n in attuazione dell’articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e riporta i requisiti per entrarne a farne parte.

Iscrizioni al Repertorio via pec da inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

L’ammissione avviene entro 90 giorni dall’istanza previo “parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ogni tre anni richiesta di comunicazione di conferma dei requisiti. Obbligo di comunicazione tempestiva al Direzione generale in caso di variazioni.

Ti potrebbe interessare