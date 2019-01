Verbalizzazione accertamenti; sanzioni maggiorate. Sono questi i due argomenti trattati da due distinte circolari pubblicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro il 14 gennaio 2019.

La prima, la circolare n.1/2019 ha come oggetto “verbalizzazione accertamenti – indicazioni sulla corretta individuazione dei mezzi di impugnazione” e affronta le modalità di verbalizzazione e conseguente impugnazione in caso di accertamenti congiunti, di vigilanza in materia sia lavoristica che contributiva e assicurativa.

Il documento riporta chiarimenti sulla possibilità di utilizzo in fase di riscontro del verbale unico (Dl.gs 124/2004) in caso di contestazione di natura differente e le scadenze per i ricorsi. La coerenza necessaria in caso di differenti verbalizzazioni, l’indicazione del periodo temporale in caso di verbali precedenti in una delle materie, la notifica contestuale nel caso in cui i tempi previdenziale/assicurativo e amministrativo coincidano.

Riporta in dettaglio le formule che dovranno comparire nei verbali in caso di: verbale unico di contestazione illeciti amministrativi; verbale previdenziale/assicurativo.

L’impugnazione: quando sarà possibile presentala presso il Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 per entrambi i verbali; l’unico verbale che potrà essere impugnato; le ipotesi per il verbale contributivo. Anche in questo caso vengono riportate le indicazioni sulle formule da inserire nei verbali supposti sia di tipo amministrativo che contributivo/assicurativo.

Un ultimo argomento trattato è il ricorso all’Ispettorato e “la possibilità di una sovrapposizione con il pur distinto mezzo di impugnazione previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nei casi in cui i due ricorsi trovino entrambi causa in un verbale di accertamento che abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro”.

La seconda circolare ha per oggetto: “art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni” e riguarda la maggiorazione delle sanzioni sulle misure che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori previste dalla Legge di Bilancio 2019.

In particolare il documento riporta indicazioni sulle disposizioni della lettera d) del comma 445, ovvero +20% maxisanzione lavoro nero, condotte interpositorie, obblighi amministrativi distacco transnazionale, orari lavoro e riposi e ferie; b) disposizioni sicurezza lavoro D.Lgs. n. 81/2008; altre maggiorazioni del 20% che potranno essere disposte con decreto dallo stesso Ministero del Lavoro.

Quindi i casi in cui le maggiorazioni potrebbero essere raddoppiate, l’arco temporale. “L’anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi prescinde dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione.

Per semplificare gli adempimenti, questa Agenzia ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo”.

La circolare indica quindi come si porranno a sistema le nuove disposizioni con quanto già previsto dall’art. 14 del D.L. n. 145/2013 convertito con la Legge n. 9/2014.

