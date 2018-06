ROMA – Collaborazione, dati, ispezioni, scambio di buone prassi. È stato siglato dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dalla Consigliera nazionale di parità un protocollo di intesa per il coordinamento nelle attività di vigilanza su pari opportunità e lavoro, e per la condivisione di informazioni.

“Nelll’espletamento delle funzioni istituzionali, le parti si impegnano a dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, con particolare riferimento al ruolo genitoriale di lavoratori e lavoratrici“.

L’intesa avrà validità quinquennale con possibilità di proroga, oggetto saranno i controlli e le attività informative finalizzate alla corretta applicazione di quanto previsto da provvedimenti come:

La collaborazione tra i due enti dovrà avvenire innanzitutto attraverso la comunicazione bilaterale tra ispettorati interregionali/territoriali e consigliere o consiglieri regionali o provinciali, di casi discriminatori riscontrati durante le ispezioni, dei rapporti ex art. 46, D. Lgs. n. 198/2006 per aziende con più di 100 dipendenti. L’Inl dovrà quindi esaminare le richieste in maniera tempestiva e procedere agli accertamenti.

L’Ispettorato fornirà alla Consigliera nazionale di parità i dati sulle ispezioni in materia discriminazioni sul lavoro e dimissioni/risoluzioni consensuali. Previste attività formative e informative comuni, incontri istituzionali e quindi scambio di buone prassi.

Articolo 5. “Le parti si impegnano a rilevare e diffondere le buone prassi e le misure di intervento adottate sul

territorio nazionale per la verifica e l’attuazione effettiva del principio delle pari opportunità, nonché

a monitorare i risultati concretamente conseguiti”.

Info: Ministero Lavoro protocollo intesa Inl e Consigliera nazionale di parità

