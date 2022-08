Lavoro agile. Con nota del 26 agosto 2022 il Ministero del Lavoro ha pubblicato nuovi chiarimenti sul modulo online che dal 1° settembre 2022 potrà essere utilizzato dai datori di lavoro per la comunicazione sugli accordi relativi al lavoro agile.

Dm 149/2022

Il modulo online riguarda quanto previsto dal Dm n.149 del 23 agosto 2022, in applicazione del Dl Semplificazioni, e ha introdotto la comunicazione online dei nominativi dei dipendenti interessati al lavoro agile e delle date.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’accordo di impiego. L’accordo, come previsto dall’articolo 2 comma 1 del Dm deve essere conservato dal datore di lavoro per cinque anni.

Il decreto riporta in allegato il modulo e la guida sull Regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “Lavoro Agile” che riguardano anche la compilazione massiva di più accordi tramite l’applicastivo REst e l’abilitazione delle aziende attraverso l’URP Online del Ministero del Lavoro.

A tal proposito la nota del Ministero del 26 agosto segnala che “la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato. Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022“.

Gli accordi antecedenti il 1° settembre non necessitano nuova comunicazione a meno che non subiscano modifiche. Il modulo online permette di gestire Inizio, Modifica, Annullamento sottoscrizione, Recesso.

Portale Servizi Lavoro

Il modulo online sarà disponibile dal 1° settembre 2022 sul portale Servizi Lavoro (autenticazione SPID e CIE).

Ti potrebbe interessare