Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 30 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 212, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il decreto riporta all’articolo 2 e in allegato 1 il modello per la trasmissione dell’istanza da parte del datore di lavoro, da inviare seguendo le istruzioni dell’allegato 2 a dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it

Istruttoria analizzata tramite tavolo tecnico convocato dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e che fornirà parere di rilascio o autorizzazione alla deroga in 60 giorni.

“Articolo 5 (Verifiche e controlli). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga”.

Sorveglianza riguardante il medico competente che deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro casi di effetti nocivi per la sospensione immediata della deroga e per informare le istituzioni.

Per la revisone del caso sarà convocato lo stesso tavolo tecnico istituzionale.

