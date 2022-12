Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.2414 del 6 dicembre 2022 con chiarimenti riguardanti il sistema sanzionatorio nell’applicazione della normativa corrente sulla conciliazione vita lavoro e parità di genere.

D.Lgs. n. 105/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” – sistema sanzionatorio.

La circolare descrive in dettaglio i casi in cui potrebbero essere elevate sanzioni e le entità delle sanzioni stesse, riepilogando infine quanto trattato in una tabella suddivisa in Fattispecie, Riferimento sanzione e Sanzione.

Vengono trattati:

Congedo di paternità;

Paternità alternativo;

Divieto di licenziamento;

Diritto al rientro e alla conservazione del posto;

Riposi, permessi e congedi;

Riposi e permessi per i figli con grave disabilità;

Divieto di discriminazione;

Congedi parentali e assistenza ai figli;

Permessi per assistere persona con disabilità ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992;

Novità in materia di lavoro agile;

Lavoro part-time;

Congedi per eventi e cause particolari ex art. 4, L. n. 53/2000;

Regime intertemporale.

La circolare segue la n. 9550 del 6 settembre 2022.

