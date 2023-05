Con una nota del 9 maggio il Ministero del Lavoro informa sull’avvio dal 9 maggio dell'”Anno europeo delle competenze“, dell’iniziativa indetta dalla Commissione europea per sostenere gli investimenti nella formazione sul lavoro e per il lavoro.

Obiettivo dell’Anno europeo è promuovere interventi per una forza lavoro formata e con competenze che guidino una crescita sostenibile. Per maggiori e migliori opportunità lavorative e per un ruolo centrale dei lavoratori nella società.

“Aiutare le persone ad acquisire le giuste competenze per posti di lavoro di qualità e aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a far fronte alle carenze di competenze nell’UE è lo scopo di quest’anno”.

Ministro Calderone

Questa la dichiarazione del ministro del Lavoro Calderone: “L’Anno europeo delle competenze è un’iniziativa importante per rafforzare le sinergie tra gli interventi esistenti a livello europeo, dall’Agenda per le competenze per l’Europa al dialogo strutturato tra gli Stati membri su istruzione e competenze digitali di cui abbiamo parlato anche nell’ultima riunione informale dei Ministri del Lavoro europei a Stoccolma. L’Italia con il decreto lavoro ha avviato un percorso che punta a rendere il mercato del lavoro più inclusivo proprio attraverso l’attivazione a favore di percorsi formativi in grado di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro”.

Eu-Osha

L’anno europeo è segnalato anche da Eu-Osha che ricorda il proprio progetto OSH Vet per la sicurezza sul lavoro a scuola e la prossima campagna “Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale” 2023-25.

