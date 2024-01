Si è tenuta il 24 gennaio l’audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’incontro, segnalato dal Ministero del Lavoro con nota del 24 gennaio il ministro ha riassunto gli interventi in corso per il sostegno alla prevenzione e alla cultura della sicurezza sul lavoro.

Le scuole: promozione della cultura della sicurezza, l’estensione della copertura assicurativa per ogni studente e per il personale docente, il concorso “Salute e sicurezza…insieme!”. “A questo si aggiunge inoltre l’attenzione alla formazione preventiva e alla volontà di poter contare su una legge che renda obbligatorio l’insegnamento delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno dei percorsi scolastici, anche in considerazione dell’importanza di esperienze di contatto con il mondo del lavoro prima di finire il percorso formativo”.

Quindi l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro, gli incentivi alla ricerca e all’investimento, a partire dal nuovo bando Isi Inail 2023, l’impatto che potrà avere l’intelligenza artificiale. Tra gli argomenti del prossimo G7 Lavoro di Cagliari settembre 2024.

Così il ministro: “Fondamentale ricordare l’importanza che il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro diventi universale, non confinato in un ambito ristretto per addetti ai lavori e legato al concetto di vita sicura“.

Ti potrebbe interessare