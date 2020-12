Rilasciato da Inail un novo video tutorial sui test diagnostici attualmente in uso per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2.

Si tratta di un video di quattro minuti con grafica e animazioni che spiega e distingue i test di tipo diretto come il tampone molecolare e il tampone antigenico rapido o indiretto, come il sierologico. I primi nati per individuare la presenza del virus, e i secondi per gli anticorpi IgM e IgG.

Sull’argomento test antigenici rapidi è stato pubblicato da Inail l’8 novembre 2020 l’aggiornamento della nota tecnica Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale. Documento da cui sono tratti i contenuti del video, come sono tratti dal manuale Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica.

Il video segue il precedente a tema Misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Info: Inail video tutorial test diagnostici Covid

