Vademecum dell'Agenzia delle Entrate sul Decreto Rilancio.

Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate. Questo il vademecum pubblicato dall’Agenzia che riporta indicazioni sulle disposizioni introdotte dal Dl n. 34/2020.

Il vademecum è strutturato in schede che affrontano singolarmente ognuno dei provvedimenti approvati, in particolare quelli riguardanti famiglie e imprese. Suddividendo le indicazioni in punti come Oggetto/beneficio, Destinatari, Calcolo, Ambito, Esclusioni.

Tra i provvedimenti riportati: il credito d’imposta per sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro; Superbonus ovvero incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici; Tax Credit Vacanze; mascherina senza Iva, contributi a fondo perduto. Le misure che interessano Agenzia delle entrate – Riscossione.

