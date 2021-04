Attivazione di un piano mirato di prevenzione sulle misure anticontagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-19 negli impianti di macellazione e sezionamento: nota metodologica ad interim. Questo il nuovo rapporto Iss/Covid dell’8 aprile 2021 che affronta l’attivazione di un PMP all’interno di attività che rientrano nel codice Ateco 10.1. Rapporto elaborato da Gruppo tecnico interregionale per la

sicurezza e salute sul lavoro, Coordinamento interregionale prevenzione nell’ambito della Commissione salute, Iss, Inail e Asl di Bari.

A livello normativo il PMP rappresenta una strategia di intervento per i controlli e l’assistenza Asl e allo stesso tempo strumento attraverso il quale gli stessi Servizi di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro possono coinvolgere nella tutela della prevenzione aziende, medici competenti, Rspp, Rl, rappresentanze datoriali e sindacali,

Viene ricompreso dal PNP 2020-2024 nei Programmi Predefiniti PP6 o PP7 in accezione ampia e “potrebbe già configurarsi come attività rilevabile ai fini dell’attuazione del PNP approvato nell’agosto 2020”. Avviato nell’autunno 2020 in alcuni territori potrà essere sottoposto a verifica entro il primo semestre 2021.

La platea di riferimento è di 6.700 impianti registrati presso il Ministero della Salute. Gli strumenti messi a disposizione sono tre, finalizzati a un’azione inclusiva e sinergica tra aziende e addetti ai controlli:

Scheda di autocontrollo (per le aziende);

scheda di verifica (per i Dipartimenti di prevenzione Asl);

Scheda gestione focolai (per i Dipartimenti di prevenzione Asl).

Info: Inail, attivazione di un piano mirato di prevenzione impianti macellazione

Ti potrebbe interessare