Con nota dell’11 marzo Inps ha informato circa la pubblicazione di una nuova pagina che raccoglie ogni informazione utile sull’indennità di malattia, sia dei lavoratori dipendenti che degli iscritti alla Gestione Separata.

La pagina Indennità di malattia e visite di controllo, riporta ogni indicazione necessaria e la normativa di riferimento, suddividendo l’argomentazione in due sezioni: dipendenti e Gestione separata.

Informa per entrambe in merito a requisiti, durata della prestazione di malattia, quanto spetta e le modalità di pagamento, le modalità di richiesta.

Quindi le visite di controllo dei dipendenti, le fasce di reperibilità, sanzioni e conseguenze per i casi di assenza, come gestire il cambio di luogo di reperibilità. Riporta inoltre guide sulla tutela della malattia e sui certificati, FAQ. Come comportarsi in caso di malattia in Paese UE.

Indennità Gestione Separata: è pari all’8%, 12% e 16% dell’importo calcolato dividendo il massimale contributivo per 365.

