Walk with us. Questo il tema lanciato dalla nuova edizione della “European Mobility Week”, la settimana promossa dalla Commissione europea per sensibilizzare sulla mobilità attiva e sulla sostenibilità. Dal 16 al 22 settembre. Per l’Italia l’evento è promosso dal Ministero dell’Ambiente.

#MobilityWeek

Un appuntamento che invita amministrazioni pubbliche e cittadini ad attivarsi per il miglioramento della qualità della vita, per stili di vita sani. Nell’edizione 2019 si concentra sul beneficio che si potrà ottenere dallo spostarsi i città a piedi o in bici.

“In termini di benefici per la salute, numerosi studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due anni in più rispetto ai non ciclisti e trascorrono il 15% in meno di giorni di lavoro per malattia, mentre 25 minuti di camminata veloce al giorno possono aggiungere fino a sette anni alla vostra vita!”.

Queste le 53 città italiane che finora hanno comunicato la propria adesione. Il Ministero dell’Ambiente terrà il 16 settembre una tavola rotonda a tema “La mobilità attiva. Una spinta per l ’ambiente e la salute“, alle ore 15.00 nel proprio Auditorium a Roma. A conclusione dei dibattiti previsto l’intervento del Ministro Sergio Costa.

Info: European Mobility Week 2019

