Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022). Questo il documento pubblicato il 1° settembre 2021 da Iss, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19.

Il documento riporta misure prassi e raccomandazioni per la prevenzione nell’anno scolastico che sta per iniziare. Per ogni istituzione scolastica, per le attività in sede e dove consentito, ovvero in zona bianca, nelle attività extracurriculari e infine nei percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP. Misure di mitigazione/controllo in relazione all’evolversi degli scenari epidemiologici.

A supporto delle indicazioni il punto delle evidenze scientifiche sulla diffusione del virus finora raccolte in Italia, sulla propagazione del contagio legata maggiormente ai momenti di comunità tra i giovani che ai momenti di frequenza, i trasporti.

Indice:

Il sistema di sorveglianza integrata per COVID-19 in Italia.

Andamento dei casi nell’età pediatrica nel periodo 24 agosto 2020 – 6 giugno 2021.

Andamento delle denunce per infortunio da COVID-19 nei lavoratori del settore istruzione.

Revisione della letteratura sulla diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle scuole.

Le misure di prevenzione e di contrasto.

Interventi proposti per la apertura dell’anno scolastico 2021-2022.

Documenti istituzionali relativi alla scuola.

Allegato A: Considerazioni tecniche in merito ad attività di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 nel contesto scolastico.

Piano di monitoraggio

Il documento è affiancato dal Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, predisposto da Iss, Commissario, Ministeri Salute e Istruzione, Regioni che prevede l’istituzione di una rete di scuole sentinella per la sorveglianza nelle classi citate.

Tamponi salivari, su base volontaria, ogni 15 giorni, fascia d’età 6-14 anni per un totale di 55mila alunni. Prelievi condotti in fase di attivazione del piano da personale Asl e in seguito dalle stesse famiglie a casa con successiva consegna in punti di raccolta.

Scuole individuate dalle Asl in ragione di rappresentatività territoriale, potenziale di adesione e fattibilità logistica.

