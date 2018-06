PARMA – Interferenti endocrini. Efsa Autorità europea per la sicurezza alimentare ed Echa Agenzia europea sostanze chimiche informano circa la pubblicazione di linee guida per l’individuazione di sostanze con proprietà di interferenza endocrina nei pesticidi e biocidi. Indicazioni che potranno essere utilizzate per i biocidi a partire dal 7 giugno 2018 e per i pesticidi dal 10 novembre 2018.

Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009. La guida è stata elaborata da Efsa ed Echa in quanto responsabili nel sistema dell’Unione Europea l’una della valutazione dei pesticidi e l’altra dei biocidi. Le date indicate per l’utilizzo delle prassi derivano da quelle riportate nei due recenti regolamenti europei per l’identificazione di interferenti endocrini nei biocidi e nei fitosanitari.

Il primo è il Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017 che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. In vigore dal 7 dicembre 2017 e applicabile dal 7 giugno 2018.

Il secondo è il Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino, rettificato il 2 maggio 2018. In vigore il 10 maggio 2018 e applicabile dal 10 novembre 2018.

Regolamenti e guida sono raccolti dalla Commissione europea nella pagina online Processo per stabilire criteri scientifici per identificare gli interferenti endocrini, processo avviato nel 2017. Il disclaimer del manuale ricorda che: “Questo documento ha lo scopo di aiutare gli utenti ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento sui biocidi (BPR) o dal regolamento sui prodotti fitosanitari (PPR). Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo del BPR o del PPR è l’unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute in questo documento non costituiscono una consulenza legale. L’utilizzo delle informazioni rimane sotto la sola responsabilità dell’utente. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non accetta alcuna responsabilità in merito all’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo documento”.

Info: Efsa, linee guida individuazione interferenti endocrini

