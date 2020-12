Indicazioni sulle misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 nel settore della cura della persona, per le attività di: tatuaggio, dermopigmentazione e piercing. Questo il nuovo documento tecnico pubblicato il 14 dicembre 2020 da Istituto superiore di sanità e Inail.

Il testo riporta indicazioni per un settore che rientra nella macro area della cura alla persona e che per la propria maggiore invasività è differente da ambiti potenzialmente affini come quello del barbiere.

Il settore prevede generalmente ambienti di lavoro singoli e separati, rigide misure di prevenzione del rischio biologico, Dpi specifici. Tra i riferimenti nella normativa figurano: Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza e la Scheda tecnico-informativa n. 23 – Dermografo per micropigmentazione del Decreto 15 ottobre 2015 n.206.

Il nuovo compendio Inail e Iss riassume tutta le norme di riferimento in un contesto non emergenziale e in emergenza Covid, le prassi fondamentali per il corretto svolgimento dell’attività e per la gestione di ambienti di attesa, di lavoro e dei clienti. L’igiene dopo i trattamenti, dopo la giornata lavorativa e delle attrezzature.

“Per quanto concerne le misure di sistema e le misure organizzative generali si rimanda a quanto già riportato nel documento INAIL-ISS per i servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione”.

Questo l’indice:

Indicazioni generali;

Indicazioni sulle modalità di svolgiimento dell’attività;

Prenotazione e accoglienza;

Pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature.

Info: Inail, documento tecnico tatuaggio, dermopigmentazione, piercing

Ti potrebbe interessare